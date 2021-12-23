Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

В этом году ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в московском Манеже. Эту площадку выбрали из-за ее больших размеров, позволяющих вместить достаточное количество человек и соблюсти при этом требования Роспотребнадзора, пояснил в эфире «России 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на мероприятие допустят около 500 журналистов после примерно 200 в 2020 г. До пандемии число представителей СМИ на пресс-конференции Путина достигало 1200 человек.