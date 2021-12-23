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Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

Ведомости

Представителей СМИ, которые допущены на сегодняшнюю ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, на входе обработают частицами серебра, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» пресс-секретарь, советник управляющего делами президента Елена Крылова.

«Будет уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот, я бы сказала, что это даже полезно», — сказала она.

Крылова подчеркнула, что при организации пресс-конференции санитарно-эпидемиологическим требованиям уделили особое внимание. Так, стулья в помещении расставили на расстоянии 1,5 метра, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Кроме того, при входе журналистам раздадут маски, а во всех помещениях для них установили санитайзеры.

В этом году ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в московском Манеже. Эту площадку выбрали из-за ее больших размеров, позволяющих вместить достаточное количество человек и соблюсти при этом требования Роспотребнадзора, пояснил в эфире «России 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на мероприятие допустят около 500 журналистов после примерно 200 в 2020 г. До пандемии число представителей СМИ на пресс-конференции Путина достигало 1200 человек.

В прошлом году пресс-конференция президента прошла в его резиденции в Ново-Огареве и длилась 4,5 часа. За это время ему было задано 68 вопросов. Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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