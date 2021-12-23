В России третий день подряд выявили менее 26 000 случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 25 667 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба по состоянию на 23 декабря. Показатель заболеваемости оказался немного выше, чем накануне (25 264), но уже третий день подряд не превышает отметку в 26 000 случаев.
Также за сутки зарегистрировано 1020 летальных исходов от COVID-19, из больниц выписаны 41 645 пациентов. За все время с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев заражения COVID-19, умер 301 271 человек, вылечились от заболевания 9 139 166 человек.
В Москве за последние сутки выявили 3062 пациента с коронавирусом — это на 61% превышает показатель, зафиксированный 22 декабря. Тогда сообщалось о 1904 новых инфицированных.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 236,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе около 532 000 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 1 476 181 человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8% Прививки первым компонентом вакцины сделали более 76,5 млн россиян, а полный курс вакцинации прошли более 70,8 млн человек.