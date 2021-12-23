В России третий день подряд выявили менее 26 000 случаев COVID-19

Также за сутки зарегистрировано 1020 летальных исходов от COVID-19, из больниц выписаны 41 645 пациентов. За все время с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев заражения COVID-19, умер 301 271 человек, вылечились от заболевания 9 139 166 человек.