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Общество

В России третий день подряд выявили менее 26 000 случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировано 25 667 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба по состоянию на 23 декабря. Показатель заболеваемости оказался немного выше, чем накануне (25 264), но уже третий день подряд не превышает отметку в 26 000 случаев.

Также за сутки зарегистрировано 1020 летальных исходов от COVID-19, из больниц выписаны 41 645 пациентов. За все время с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев заражения COVID-19, умер 301 271 человек, вылечились от заболевания 9 139 166 человек.

В Москве за последние сутки выявили 3062 пациента с коронавирусом — это на 61% превышает показатель, зафиксированный 22 декабря. Тогда сообщалось о 1904 новых инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 236,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе около 532 000 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 1 476 181 человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8% Прививки первым компонентом вакцины сделали более 76,5 млн россиян, а полный курс вакцинации прошли более 70,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных