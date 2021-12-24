Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Москве

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в европейской части России. Он отметил, что в Москве и ее области сильное падение температуры воздуха будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели. Это приведет к тому, что холод будет ощущаться сильнее, пояснил эксперт.