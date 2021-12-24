Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Москве
Аномально холодная погода со температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве и ее области в ближайшие 36 часов, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
В целом предупреждение об оранжевом уровне опасности в столичном регионе действует до 12:00 25 декабря. Кроме того, до 9:00 26 декабря ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду (м/с).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зафиксированная в Москве в ночь на 22 декабря температура стала рекордно низкой с 1967 г. Показатель опустился до минус 22,8 градуса.
20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в европейской части России. Он отметил, что в Москве и ее области сильное падение температуры воздуха будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели. Это приведет к тому, что холод будет ощущаться сильнее, пояснил эксперт.