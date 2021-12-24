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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Москве

Ведомости

Аномально холодная погода со температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве и ее области в ближайшие 36 часов, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

В целом предупреждение об оранжевом уровне опасности в столичном регионе действует до 12:00 25 декабря. Кроме того, до 9:00 26 декабря ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду (м/с).

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зафиксированная в Москве в ночь на 22 декабря температура стала рекордно низкой с 1967 г. Показатель опустился до минус 22,8 градуса.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в европейской части России. Он отметил, что в Москве и ее области сильное падение температуры воздуха будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели. Это приведет к тому, что холод будет ощущаться сильнее, пояснил эксперт.

Ранее по теме: В центре «Фобос» рассказали о рекордно холодной ночи в Москве 22 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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