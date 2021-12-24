Песков ответил на заявление журналистки о проходе на пресс-конференцию Путина с температурой

«Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то такая эмоциональная несдержанность, которая к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там была достаточно жесткая проверка», — сказал он.