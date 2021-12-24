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Песков ответил на заявление журналистки о проходе на пресс-конференцию Путина с температурой

Ведомости

Проверка журналистов, допущенных на прошедшую вчера ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, была достаточно жесткой, поэтому у одной из представительниц СМИ вряд ли могла быть температура, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то такая эмоциональная несдержанность, которая к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там была достаточно жесткая проверка», — сказал он.

Вчера после пресс-конференции Путина журналистка курганской телекомпании «Область 45» Анна Шишминцева написала на своей странице в Instagram, что прошла на мероприятие по просроченному ПЦР-тесту. Кроме того, она записала в Stories видео, где сказала, что после пресс-конференции у нее спала температура.

Когда публикации распространились в СМИ и социальных сетях, девушка опубликовала новый ролик. Там она заявила, что температура может подниматься из-за волнения и недосыпа. Сейчас признаков заболевания у журналистки, по ее словам, нет и она находится на рабочем месте.

На вчерашнюю пресс-конференцию Путина допустили около 500 представителей СМИ из разных регионов страны. Для посещения мероприятия они должны были сдать три ПЦР-теста, надеть маски и соблюдать внутри помещения социальную дистанцию. Кроме того, при входе журналистов обработали частицами серебра.

Ежегодная пресс-конференция Путина проходила в московском Манеже и длилась почти четыре часа. В ходе нее глава государства оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии, борьбу с коронавирусом, отношения с США, Украиной и другими странами, а также с НАТО и ответил на прочие вопросы представителей СМИ.

Ранее по теме: Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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