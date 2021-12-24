Осквернившего памятник ветерана ВОВ москвича приговорили к 4 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего жителя Московской области Матвея Юферова, который месяц назад осквернил памятник ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), снял это на видео и опубликовал в социальных сетях. Кроме того, молодому человеку запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. О решении суда сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.