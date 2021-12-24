Осквернившего памятник ветерана ВОВ москвича приговорили к 4 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего жителя Московской области Матвея Юферова, который месяц назад осквернил памятник ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), снял это на видео и опубликовал в социальных сетях. Кроме того, молодому человеку запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. О решении суда сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве установили, что в ночь на 25 ноября этого года Юферов осквернил стенд в честь гвардии-лейтенанта Анатолия Фролова, который был награжден множеством медалей и Орденом ВОВ I степени. Памятник находился на объекте мемориального значения — Аллее славы ветеранов ВОВ на Измайловском бульваре в Москве.
Измайловская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В итоге против Юферова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).
По данным ТАСС, после возбуждения уголовного дела Юферов попытался скрыться. Он уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан. В итоге на время следствия молодого человека поместили под арест.