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Осквернившего памятник ветерана ВОВ москвича приговорили к 4 годам колонии

Ведомости

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего жителя Московской области Матвея Юферова, который месяц назад осквернил памятник ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), снял это на видео и опубликовал в социальных сетях. Кроме того, молодому человеку запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. О решении суда сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве установили, что в ночь на 25 ноября этого года Юферов осквернил стенд в честь гвардии-лейтенанта Анатолия Фролова, который был награжден множеством медалей и Орденом ВОВ I степени. Памятник находился на объекте мемориального значения — Аллее славы ветеранов ВОВ на Измайловском бульваре в Москве.

В прокуратуре не уточнили, как именно Юферов осквернил стенд. Источник «РИА Новости» в силовых структурах рассказал, что молодой человек справил нужду на портрет ветерана. Об этом же сообщил ТАСС.

Измайловская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В итоге против Юферова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).

По данным ТАСС, после возбуждения уголовного дела Юферов попытался скрыться. Он уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан. В итоге на время следствия молодого человека поместили под арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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