Газета
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт признанного иноагентом «ОВД-инфо»

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» (включен Минюстом в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента»). Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

По данным «ОВД-инфо», такой решение вынес 20 декабря Луховицкий суд Московской области. До этого, 13 декабря, авторы проекта получили письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру. В ведомстве адвокату общественной организации не сообщили суть претензий, а 15 декабря материалы были переданы в суд.

«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — рассказали авторы проекта.

Позже Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта тем, что его работа «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В решении суда говорится, что запрещенной признается информация медиапроекта, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций». 

«С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России», —сказали в Роскомнадзоре.

Ведомство также направило администрациям соцсетей требования удалить аккаунты «ОВД-инфо».

Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» в конце сентября.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных