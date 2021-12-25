Роскомнадзор заблокировал сайт признанного иноагентом «ОВД-инфо»
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» (включен Минюстом в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента»). Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.
По данным «ОВД-инфо», такой решение вынес 20 декабря Луховицкий суд Московской области. До этого, 13 декабря, авторы проекта получили письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру. В ведомстве адвокату общественной организации не сообщили суть претензий, а 15 декабря материалы были переданы в суд.
«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — рассказали авторы проекта.
В решении суда говорится, что запрещенной признается информация медиапроекта, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций».
«С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России», —сказали в Роскомнадзоре.
Ведомство также направило администрациям соцсетей требования удалить аккаунты «ОВД-инфо».
Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» в конце сентября.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.