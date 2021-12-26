В МВД рассказали о планах начать выдачу электронных паспортов с 2023 года
В МВД планируют начать выдачу электронных паспортов с января 2023 г., сейчас прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления новых документов. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
По ее словам, сейчас идет работа по поэтапному введению паспорта гражданина России, который оформляется в виде пластиковой карты.
«МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — сказала Казакова (цитата по «МВД медиа»).
На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как и стандартный документ, с 14 лет.
В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».
В середине октября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный российский паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
В декабре Шадаев заявил, что Минцифры устранило все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах.
Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Он называл датой перехода 2022 г.