В МВД рассказали о планах начать выдачу электронных паспортов с 2023 года

В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».