В Томске возбудили уголовное дело после второго за неделю поджога в «Ленте»
Это уже второй пожар в «Ленте» за неделю — 21 декабря горело здание гипермаркета на улице Елизаровых, а вчера вспыхнуло помещение ТЦ на улице Пушкина. Пожар произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий и охватил площадь 20 кв. м. Из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, сообщало региональное МЧС.
Полицейские установили личность совершившего поджог мужчины, задержали его «по горячим следам». 27-летний житель Томска «взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия», рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), мужчине предъявлено обвинение.
Первое возгорание в «Ленте» произошло на площади 5000 кв. м. По данным ТАСС, оно началось с поддонов в секции непродовольственных товаров. В результате у гипермаркета обрушилась кровля. Тогда поджог устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщали «РИА Новости».