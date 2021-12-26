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В Томске возбудили уголовное дело после второго за неделю поджога в «Ленте»

Ведомости

Следователи отдела полиции Томска возбудили уголовное дело по факту умышленного поджога в гипермаркете «Лента», который загорелся 25 декабря. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает «МВД медиа».

Это уже второй пожар в «Ленте» за неделю — 21 декабря горело здание гипермаркета на улице Елизаровых, а вчера вспыхнуло помещение ТЦ на улице Пушкина. Пожар произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий и охватил площадь 20 кв. м. Из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, сообщало региональное МЧС.

Полицейские установили личность совершившего поджог мужчины, задержали его «по горячим следам». 27-летний житель Томска «взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия», рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), мужчине предъявлено обвинение.

Первое возгорание в «Ленте» произошло на площади 5000 кв. м. По данным ТАСС, оно началось с поддонов в секции непродовольственных товаров. В результате у гипермаркета обрушилась кровля. Тогда поджог устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных