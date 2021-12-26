В Томске возбудили уголовное дело после второго за неделю поджога в «Ленте»

Это уже второй пожар в «Ленте» за неделю — 21 декабря горело здание гипермаркета на улице Елизаровых, а вчера вспыхнуло помещение ТЦ на улице Пушкина. Пожар произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий и охватил площадь 20 кв. м. Из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, сообщало региональное МЧС.