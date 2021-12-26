Юрист рассказал о «закручивании гаек» курильщикам в 2022 году
В России продолжится практика «закручивания гаек» для курильщиков, рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов. По его словам, в 2022 г. россиян ждут новые запреты, а цены на сигареты вырастут.
Юрист напомнил, что с 2021 г. владельцы недвижимости и руководители предприятий обязаны обозначать места для курения и устанавливать знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Речь идет о запрете курения в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Сотрудники могут курить только в специальных зонах, обозначенных табличкой «Место для курения». Ограничения были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима».
Как пояснил Корытов агентству «Прайм», за нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП) предусмотрены штрафы для граждан от 2 000 до 3 000 руб. В случае возникновения пожара штраф возрастает до 5 000 руб.
«Закручивание гаек» проявит себя и в росте цен на сигареты. По данным Корытова, в 2021 г. табачные изделия подорожали на 20%.
«А в 2022 г. все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — сказал Корытов.
Корытов напомнил о целях нацпроекта «Демография», согласно которым количество курильщиков должно снизиться до 10%. В прошлом году курили 21,6% россиян, а в 2013 г. – 41%».
В январе – августе 2021 г. предпочтения российских курильщиков изменились в пользу дешевых сигарет, свидетельствуют данные NielsenIQ, подготовленные для «Ведомостей». Дешевые сигареты (до 125 руб.) стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6 до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 руб.), доля которого сократилась на 3,5 п. п. до 31,3%.
В целом продажи сигарет в России уже не первый год демонстрируют отрицательную динамику. В январе – августе 2021 г. они снизились на 4,8%.