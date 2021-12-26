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Общество

Юрист рассказал о «закручивании гаек» курильщикам в 2022 году

Ведомости

В России продолжится практика «закручивания гаек» для курильщиков, рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов. По его словам, в 2022 г. россиян ждут новые запреты, а цены на сигареты вырастут.

Юрист напомнил, что с 2021 г. владельцы недвижимости и руководители предприятий обязаны обозначать места для курения и устанавливать знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Речь идет о запрете курения в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Сотрудники могут курить только в специальных зонах, обозначенных табличкой «Место для курения». Ограничения были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима».

Как пояснил Корытов агентству «Прайм», за нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП) предусмотрены штрафы для граждан от 2 000 до 3 000 руб. В случае возникновения пожара штраф возрастает до 5 000 руб.

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«Закручивание гаек» проявит себя и в росте цен на сигареты. По данным Корытова, в 2021 г. табачные изделия подорожали на 20%.

«А в 2022 г. все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — сказал Корытов.

Адвокат Артем Грицюк также пояснил РБК, что удорожание акцизов ожидается на уровне 4%, из-за чего пачка сигарет станет дороже в среднем от 5 до 10 руб.

Корытов напомнил о целях нацпроекта «Демография», согласно которым количество курильщиков должно снизиться до 10%. В прошлом году курили 21,6% россиян, а в 2013 г. – 41%». 

В январе – августе 2021 г. предпочтения российских курильщиков изменились в пользу дешевых сигарет, свидетельствуют данные NielsenIQ, подготовленные для «Ведомостей». Дешевые сигареты (до 125 руб.) стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6 до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 руб.), доля которого сократилась на 3,5 п. п. до 31,3%.

В целом продажи сигарет в России уже не первый год демонстрируют отрицательную динамику. В январе – августе 2021 г. они снизились на 4,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных