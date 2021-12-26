Юрист рассказал о «закручивании гаек» курильщикам в 2022 году

Юрист напомнил, что с 2021 г. владельцы недвижимости и руководители предприятий обязаны обозначать места для курения и устанавливать знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Речь идет о запрете курения в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Сотрудники могут курить только в специальных зонах, обозначенных табличкой «Место для курения». Ограничения были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима».