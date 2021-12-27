В Японии планируют провести доклинические испытания российских вакцин

«Наша испытательная вакцинация предназначена для изучения того, насколько повышается уровень антител, как долго может сохраняться эффективность, а также гарантируется ли безопасность», — сообщили в клинике. В сообщении говорится, что «Спутник V» и «Спутник лайт» расширят возможности людей в борьбе с коронавирусом. В клинике уточнили, что испытание вакцин не является официальной вакцинацией.