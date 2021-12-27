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Общество

В Японии планируют провести доклинические испытания российских вакцин

Ведомости

Клиника Hibiya Kokusai Clinic в Токио объявила о планах провести первые в Японии доклинические испытания российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщил «Интерфакс».

«Наша испытательная вакцинация предназначена для изучения того, насколько повышается уровень антител, как долго может сохраняться эффективность, а также гарантируется ли безопасность», — сообщили в клинике. В сообщении говорится, что «Спутник V» и «Спутник лайт» расширят возможности людей в борьбе с коронавирусом. В клинике уточнили, что испытание вакцин не является официальной вакцинацией.

Ранее статью об эффективности и безопасности «Спутника V» опубликовал научный журнал Nature. До этого эффективность препарата подтвердило также издание The Lance. В июле разработчики «Спутника V» опубликовали статью о его эффективности в журнале Vaccines. В статье сказано, что препарат эффективен против новых штаммов SARS-CoV-2, выявленных ранее в Великобритании, ЮАР, Индии и Москве.

В начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» является самой безопасной вакциной от COVID-19 в мире. РФПИ также сообщал об эффективности вакцины от тяжелого течения болезни и госпитализации при заражении штаммом коронавируса омикрон.

Ранее по теме: Почему Nature хвалит российскую вакцину «Спутник V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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