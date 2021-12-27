В Японии планируют провести доклинические испытания российских вакцин
Клиника Hibiya Kokusai Clinic в Токио объявила о планах провести первые в Японии доклинические испытания российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщил «Интерфакс».
«Наша испытательная вакцинация предназначена для изучения того, насколько повышается уровень антител, как долго может сохраняться эффективность, а также гарантируется ли безопасность», — сообщили в клинике. В сообщении говорится, что «Спутник V» и «Спутник лайт» расширят возможности людей в борьбе с коронавирусом. В клинике уточнили, что испытание вакцин не является официальной вакцинацией.
Ранее статью об эффективности и безопасности «Спутника V» опубликовал научный журнал Nature. До этого эффективность препарата подтвердило также издание The Lance. В июле разработчики «Спутника V» опубликовали статью о его эффективности в журнале Vaccines. В статье сказано, что препарат эффективен против новых штаммов SARS-CoV-2, выявленных ранее в Великобритании, ЮАР, Индии и Москве.
В начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» является самой безопасной вакциной от COVID-19 в мире. РФПИ также сообщал об эффективности вакцины от тяжелого течения болезни и госпитализации при заражении штаммом коронавируса омикрон.