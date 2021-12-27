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Путин поручил продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом на 2022 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 г. дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат пациентов с COVID-19, и работникам стационарных учреждений соцобслуживания. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также президент поручил установить двойные выплаты за работу в праздничные дни с 31 декабря по 9 января 2022 г. медработникам и работникам учреждений соцобслуживания. Доклад по поручениям должен быть представлен до 30 декабря.

14 декабря глава государства поручил выплатить двойную спецнадбавку медикам и социальным работникам, которым предстоит в новогодние праздники работать с инфицированными COVID-19 пациентами. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда пояснил, что на эти цели потребуется около 8 млрд руб. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство также приняло решение продлить предоставление страховых и специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.

Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Ранее по теме: Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу с ковид-больными в праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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