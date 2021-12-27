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В Москве построят 27 новых станций метро к 2025 году

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Еще 27 станций метро планируется открыть в Москве до 2025 г., в том числе будут построены 11 из 17 станций Троицкой линии, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете». 

«У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок — от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 — должен быть готов уже в 2024 году», — заявил Бочкарев.

По его словам, на юго-востоке Москвы начнется строительство Бирюлевской ветки: сейчас там ведется подготовка территории. Также будет вестись работа по линии от Шелепихи, до Рублево-Архангельского. 

7 декабря в Москве открылись 10 станций Большой кольцевой линии метро. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», а также одна реконструированная — «Каховская». Теперь на БКЛ работают 22 станции. 

После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию, говорил презент России Владимир Путин во время запуска новых станций. Основные работы по строительству завершат в следующем году. В 2023 г. БКЛ, по словам мэра, «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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