В Москве построят 27 новых станций метро к 2025 году
Еще 27 станций метро планируется открыть в Москве до 2025 г., в том числе будут построены 11 из 17 станций Троицкой линии, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».
«У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок — от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 — должен быть готов уже в 2024 году», — заявил Бочкарев.
По его словам, на юго-востоке Москвы начнется строительство Бирюлевской ветки: сейчас там ведется подготовка территории. Также будет вестись работа по линии от Шелепихи, до Рублево-Архангельского.
7 декабря в Москве открылись 10 станций Большой кольцевой линии метро. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», а также одна реконструированная — «Каховская». Теперь на БКЛ работают 22 станции.
После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию, говорил презент России Владимир Путин во время запуска новых станций. Основные работы по строительству завершат в следующем году. В 2023 г. БКЛ, по словам мэра, «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме.