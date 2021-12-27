В Москве построят 27 новых станций метро к 2025 году

«У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок — от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 — должен быть готов уже в 2024 году», — заявил Бочкарев.