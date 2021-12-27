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Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

Ведомости

Мосгорсуд продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, до 7 апреля 2022 г., говорится в сообщении суда. 

«Московский городской суд 27 декабря 2021 года продлил срок содержания под стражей в отношении Сафронова И.И. до 07 апреля 2022 года», — следует из сообщения. 

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. 

15 декабря Павлов сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу Сафронова. По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл. Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».

Ранее Павлов сообщил, что в деле Сафронова появился новый эпизод обвинения. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки следствие считает, что Сафронов передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии». Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Адвокат сообщил о допросе главы «Роскосмоса» как свидетеля по делу Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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