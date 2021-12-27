Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля
Мосгорсуд продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, до 7 апреля 2022 г., говорится в сообщении суда.
«Московский городской суд 27 декабря 2021 года продлил срок содержания под стражей в отношении Сафронова И.И. до 07 апреля 2022 года», — следует из сообщения.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами.
15 декабря Павлов сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу Сафронова. По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл. Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».
Ранее Павлов сообщил, что в деле Сафронова появился новый эпизод обвинения. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки следствие считает, что Сафронов передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии». Сафронов вину не признает.