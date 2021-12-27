Путин пообещал расширить возможности фонда «Круг добра»
Президент России Владимир Путин заявил, что благотворительный фонд «Круг добра» будет расширяться, чтобы в дальнейшем помогать не только детям с редкими заболеваниями, но и взрослым.
Глава государства сообщил, что в бюджете 2021 г. на помощь детям, которым требуется особое лечение, было предусмотрено 60 млрд руб., в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться. «Второе, что будем делать, — увеличивается возраст тех, кто получает лекарства, за 18 лет», — добавил президент, разговаривая по телефону с мамой участника акции «Елка желаний» Осора Аюшева из Бурятии (цитата по «Интерфаксу»).
24 декабря правительство утвердило правила предоставления гранта «Кругу добра». Организация продолжит получать федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
На 2022 г. из федерального бюджета для этих целей выделено 78,6 млрд руб., на 2023 г. – 84 млрд руб. Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля.
Указ о создании фонда «Круг добра» подписал президент Владимир Путин 5 января 2021 г. Он создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.