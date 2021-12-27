Путин пообещал расширить возможности фонда «Круг добра»

Глава государства сообщил, что в бюджете 2021 г. на помощь детям, которым требуется особое лечение, было предусмотрено 60 млрд руб., в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться. «Второе, что будем делать, — увеличивается возраст тех, кто получает лекарства, за 18 лет», — добавил президент, разговаривая по телефону с мамой участника акции «Елка желаний» Осора Аюшева из Бурятии (цитата по «Интерфаксу»).