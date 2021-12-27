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СК начал проверку в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-2 возле Ижевска

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Следователи начали проверку в связи с жесткой посадкой вблизи Ижевска вертолета Ми-2, совершавшего облет нефтепровода, сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным СК, в 12.00 мск Ми-2, который принадлежит одному из авиапредприятий Казани, взлетел с аэродрома в Ижевске. Командир судна успел сообщить о нештатной ситуации перед тем, как потерять связь. Помимо пилота на борту были еще два человека.

По данным главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, сообщение от командира поступило в 14.15 мск. Вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики.

В поисковых работах задействовали около 60 человек и свыше 20 единиц техники, а также беспилотные авиасистемы. Из Перми на помощь спасателям вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой.

Ранее по теме: «РИА Новости»: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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