СК начал проверку в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-2 возле Ижевска
Следователи начали проверку в связи с жесткой посадкой вблизи Ижевска вертолета Ми-2, совершавшего облет нефтепровода, сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным СК, в 12.00 мск Ми-2, который принадлежит одному из авиапредприятий Казани, взлетел с аэродрома в Ижевске. Командир судна успел сообщить о нештатной ситуации перед тем, как потерять связь. Помимо пилота на борту были еще два человека.
По данным главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, сообщение от командира поступило в 14.15 мск. Вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики.
В поисковых работах задействовали около 60 человек и свыше 20 единиц техники, а также беспилотные авиасистемы. Из Перми на помощь спасателям вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой.