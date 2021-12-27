СК начал проверку в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-2 возле Ижевска

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным СК, в 12.00 мск Ми-2, который принадлежит одному из авиапредприятий Казани, взлетел с аэродрома в Ижевске. Командир судна успел сообщить о нештатной ситуации перед тем, как потерять связь. Помимо пилота на борту были еще два человека.