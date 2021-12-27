В Израиле сократили минимальный срок перед третьей дозой вакцины против коронавируса
Минимальный срок перед введением третьей дозы вакцины против коронавируса в Израиле сократили с пяти до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Генеральный директор министерства здравоохранения (Нахман Аш. — Ред.) дал указание сократить минимальный срок для введения третьей дозы (бустера) тем, кто ее еще не получил, до трех месяцев с момента введения второй дозы вместо пяти месяцев, как это было до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.
Это распоряжение, по данным пресс-службы ведомства, распространяется «на все вводимые в Израиле вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской AstraZeneca в любой комбинации». При этом министерство рекомендовало по возможности получать третий укол той же вакцины, что и первые два.
«Данные о заболеваемости ковидом в Израиле и во всем мире указывают на резкое увеличение числа инфицированных, в частности "омикрон"-штаммом. В сложившейся обстановке и в свете [начинающейся в Израиле] волны "омикрон"-штамма потребность в повышении уровня иммунитета среди населения растет», — отметили в пресс-службе министерства.
22 декабря издание The Jerusalem Post сообщило, что жители Израиля старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую дозу вакцины против коронавируса Pfizer. Ее можно будет поставить спустя три месяца после введения третьей дозы. Как отмечает издание, правительство решилось на введение таких мер из-за того, что за 21 декабря в стране было обнаружено более 150 новых случаев заболевания «омикроном».