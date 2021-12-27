Газета
Общество

В Израиле сократили минимальный срок перед третьей дозой вакцины против коронавируса

Ведомости

Минимальный срок перед введением третьей дозы вакцины против коронавируса в Израиле сократили с пяти до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральный директор министерства здравоохранения (Нахман Аш. — Ред.) дал указание сократить минимальный срок для введения третьей дозы (бустера) тем, кто ее еще не получил, до трех месяцев с момента введения второй дозы вместо пяти месяцев, как это было до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Это распоряжение, по данным пресс-службы ведомства, распространяется «на все вводимые в Израиле вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской AstraZeneca в любой комбинации». При этом министерство рекомендовало по возможности получать третий укол той же вакцины, что и первые два.

«Данные о заболеваемости ковидом в Израиле и во всем мире указывают на резкое увеличение числа инфицированных, в частности "омикрон"-штаммом. В сложившейся обстановке и в свете [начинающейся в Израиле] волны "омикрон"-штамма потребность в повышении уровня иммунитета среди населения растет», — отметили в пресс-службе министерства.

22 декабря издание The Jerusalem Post сообщило, что жители Израиля старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую дозу вакцины против коронавируса Pfizer. Ее можно будет поставить спустя три месяца после введения третьей дозы. Как отмечает издание, правительство решилось на введение таких мер из-за того, что за 21 декабря в стране было обнаружено более 150 новых случаев заболевания «омикроном».

Ранее по теме: В Израиле рекомендовали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных