В Израиле сократили минимальный срок перед третьей дозой вакцины против коронавируса

22 декабря издание The Jerusalem Post сообщило, что жители Израиля старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую дозу вакцины против коронавируса Pfizer. Ее можно будет поставить спустя три месяца после введения третьей дозы. Как отмечает издание, правительство решилось на введение таких мер из-за того, что за 21 декабря в стране было обнаружено более 150 новых случаев заболевания «омикроном».