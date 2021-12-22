В Израиле рекомендовали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

Как сообщает издание, правительство решилось на введение таких мер из-за того, что за 21 декабря в стране было обнаружено более 150 новых случаев заболевания «омикроном». За все время пандемии в Израиле было зафиксировано около 1,3 млн случаев заболевания, жертвами болезни стали 8235 жителей, полностью вакцинировано около 6 млн граждан. 21 декабря стало известно о первой смерти пациента со штаммом «омикрон» в Израиле. Им оказался 65-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. Отмечается, что этот пациент сделал две прививки от коронавируса, но с момента второй прошло более полугода.