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Общество

В Израиле рекомендовали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

Ведомости

Жители Израиля старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую дозу вакцины против коронавируса Pfizer, сообщает издание The Jerusalem Post. Четвертую дозу можно будет поставить спустя три месяца после введения третьей дозы. 

Премьер-министр страны Нафтали Бенет заявил, что Израиль когда-то стал первой страной, которая разрешила прививаться третьим компонентом. Сейчас они вновь станут лидером по запуску ревакцинации четвертой дозой. В свою очередь, министр здравоохранения Ницан Хоровиц подчеркнул, что в условиях распространения южноафриканского штамма «омикрон» главная обязанность государства — это «защита наиболее уязвимых категорий населения и обеспечение безопасности медицинского персонала». Помимо этого в силу вступят рекомендации по сокращению промежутка времени между вторым и третьим компонентом с пяти до трех месяцев. 

Как сообщает издание, правительство решилось на введение таких мер из-за того, что за 21 декабря в стране было обнаружено более 150 новых случаев заболевания «омикроном». За все время пандемии в Израиле было зафиксировано около 1,3 млн случаев заболевания, жертвами болезни стали 8235 жителей, полностью вакцинировано около 6 млн граждан. 21 декабря стало известно о первой смерти пациента со штаммом «омикрон» в Израиле. Им оказался 65-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. Отмечается, что этот пациент сделал две прививки от коронавируса, но с момента второй прошло более полугода. 

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. На данный момент «омикрон» обнаружен в 106 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, которые побывали в ЮАР, сообщили, что «омикрон» более заразен, чем «дельта», однако не вызывает более тяжелого течения заболевания. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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