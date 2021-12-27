Во Франции могут ввести вакцинные пропуска с 15 января
Закон о введении вакцинных пропусков во Франции вступит в силу 15 января, ожидает премьер-министр республики Жан Кастекс, слова которого передает ТАСС.
«Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием», — сказал Кастекс, добавив, что закон о вакцинных пропусках, в случае одобрения парламентом, может начать действовать «уже с 15 января».
Кроме того, власти республики приняли решение сократить минимальный срок ревакцинации до трех месяцев, заявил премьер. «Начиная со вторника будет достаточно трехмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку», — отметил он.
Ранее этот срок составлял четыре месяца. Кастекс сообщил, что это решение продиктовано стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
27 декабря аналогичное решение приняли в Израиле: минимальный срок перед введением третьей дозы вакцины против коронавируса в этой стране сократили с пяти до трех месяцев.