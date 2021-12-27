Во Франции могут ввести вакцинные пропуска с 15 января

«Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием», — сказал Кастекс, добавив, что закон о вакцинных пропусках, в случае одобрения парламентом, может начать действовать «уже с 15 января».