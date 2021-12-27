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Общество

Во Франции могут ввести вакцинные пропуска с 15 января

Ведомости

Закон о введении вакцинных пропусков во Франции вступит в силу 15 января, ожидает премьер-министр республики Жан Кастекс, слова которого передает ТАСС.

«Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием», — сказал Кастекс, добавив, что закон о вакцинных пропусках, в случае одобрения парламентом, может начать действовать «уже с 15 января».

Кроме того, власти республики приняли решение сократить минимальный срок ревакцинации до трех месяцев, заявил премьер. «Начиная со вторника будет достаточно трехмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку», — отметил он.

Ранее этот срок составлял четыре месяца. Кастекс сообщил, что это решение продиктовано стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

27 декабря аналогичное решение приняли в Израиле: минимальный срок перед введением третьей дозы вакцины против коронавируса в этой стране сократили с пяти до трех месяцев.

Ранее по теме: В Израиле сократили минимальный срок перед третьей дозой вакцины против коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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