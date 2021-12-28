Россияне рассказали о новогодних обещаниях себе на Новый год
Также опрошенные обещают себе в Новом году уделять больше внимания близким — 27%, наладить личную жизнь — 26%, заняться спортом — 25%, переехать и больше времени уделять своим увлечениям — по 23%. 20% россиян хотят в Новом году изменить мировоззрение и отношение к жизни и окружающим, а по 18% заявили о желании выучить иностранный язык и заняться ремонтом. Аналитики отметили, что реже всего россияне обещают изменить круг друзей — 11%, а 6% опрошенных ничего не хотят менять.
Согласно результатам исследования, женщины чаще обещают больше читать, заниматься спортом и уделять время хобби. Мужчины же больше хотят наладить личную жизнь, сменить место жительства и уделять больше времени близким.
Около 45% россиян назвали 2021 г. удачным для себя, 19% — удачным для России, а 10% — удачным для всего мира, следует из опроса ВЦИОМ. На фоне экономического, социально-психологического и информационного кризисов в 2021 г. произошло значительное улучшение, ситуация активно восстанавливается.