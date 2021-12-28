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Общество

Россияне рассказали о новогодних обещаниях себе на Новый год

Ведомости

Россияне чаще всего обещают себе в Новом году заняться образованием и больше читать — такой ответ дали 30% респондентов, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также опрошенные обещают себе в Новом году уделять больше внимания близким — 27%, наладить личную жизнь — 26%, заняться спортом — 25%, переехать и больше времени уделять своим увлечениям — по 23%. 20% россиян хотят в Новом году изменить мировоззрение и отношение к жизни и окружающим, а по 18% заявили о желании выучить иностранный язык и заняться ремонтом. Аналитики отметили, что реже всего россияне обещают изменить круг друзей — 11%, а 6% опрошенных ничего не хотят менять.

Согласно результатам исследования, женщины чаще обещают больше читать, заниматься спортом и уделять время хобби. Мужчины же больше хотят наладить личную жизнь, сменить место жительства и уделять больше времени близким.

Около 45% россиян назвали 2021 г. удачным для себя, 19% — удачным для России, а 10% — удачным для всего мира, следует из опроса ВЦИОМ. На фоне экономического, социально-психологического и информационного кризисов в 2021 г. произошло значительное улучшение, ситуация активно восстанавливается.

Ранее по теме: ВЦИОМ: почти половина россиян назвали 2021 год удачным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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