Россияне рассказали о новогодних обещаниях себе на Новый год

Также опрошенные обещают себе в Новом году уделять больше внимания близким — 27%, наладить личную жизнь — 26%, заняться спортом — 25%, переехать и больше времени уделять своим увлечениям — по 23%. 20% россиян хотят в Новом году изменить мировоззрение и отношение к жизни и окружающим, а по 18% заявили о желании выучить иностранный язык и заняться ремонтом. Аналитики отметили, что реже всего россияне обещают изменить круг друзей — 11%, а 6% опрошенных ничего не хотят менять.