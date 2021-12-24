ВЦИОМ: почти половина россиян назвали 2021 год удачным
Около 45% россиян считают 2021 г. в целом удачным для себя, 19% назвали его удачным для России и 10% — для мира, сообщил на пресс-конференции гендиректор Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Сколько человек приняли участие в исследовании он не уточнил.
«Очень удачным назвали прошедшие 12 месяцев 5% опрошенных, 40% в целом хорошими их считают, 38% — скорее трудными, 15% — плохими, очень тяжелыми, еще 2% затруднились ответить», — рассказал Федоров (цитата по ТАСС). По его словам, в 2020 г. показатель упал на 33 п.п. из-за пандемии, экономического, социально-психологического и информационного кризисов. На таком фоне в 2021 г. произошло значительное улучшение, ситуация активно восстанавливается.
По результатам опроса, 2% россиян назвали 2021 г. очень удачным для страны, в целом хорошим — 17%, плохим и очень тяжелым — 24%, скорее трудным — 48%. Федоров отметил, что итоги года для страны, по мнению респондентов, гораздо пессимистичнее, чем их личные результаты. Оценка скорректировалась в лучшую сторону по сравнению с 2020 г., но баланс все еще остается отрицательным — минус 58 п.п.
Также отрицательный баланс сохранился для итогов года для мира. Очень удачным 2021 г. назвал 1% россиян, в целом хорошим — 9%, плохим и очень тяжелым — 30%, скорее трудным — 47%. Индекс составляет минус 66 п.п. — на 17 п.п. выше, чем в прошлом году.