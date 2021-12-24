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ВЦИОМ: почти половина россиян назвали 2021 год удачным

Ведомости

Около 45% россиян считают 2021 г. в целом удачным для себя, 19% назвали его удачным для России и 10% — для мира, сообщил на пресс-конференции гендиректор Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Сколько человек приняли участие в исследовании он не уточнил.

«Очень удачным назвали прошедшие 12 месяцев 5% опрошенных, 40% в целом хорошими их считают, 38% — скорее трудными, 15% — плохими, очень тяжелыми, еще 2% затруднились ответить», — рассказал Федоров (цитата по ТАСС). По его словам, в 2020 г. показатель упал на 33 п.п. из-за пандемии, экономического, социально-психологического и информационного кризисов. На таком фоне в 2021 г. произошло значительное улучшение, ситуация активно восстанавливается. 

По результатам опроса, 2% россиян назвали 2021 г. очень удачным для страны, в целом хорошим — 17%, плохим и очень тяжелым — 24%, скорее трудным — 48%. Федоров отметил, что итоги года для страны, по мнению респондентов, гораздо пессимистичнее, чем их личные результаты. Оценка скорректировалась в лучшую сторону по сравнению с 2020 г., но баланс все еще остается отрицательным — минус 58 п.п.

Также отрицательный баланс сохранился для итогов года для мира. Очень удачным 2021 г. назвал 1% россиян, в целом хорошим — 9%, плохим и очень тяжелым — 30%, скорее трудным — 47%. Индекс составляет минус 66 п.п. — на 17 п.п. выше, чем в прошлом году. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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