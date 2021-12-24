ВЦИОМ: почти половина россиян назвали 2021 год удачным

По результатам опроса, 2% россиян назвали 2021 г. очень удачным для страны, в целом хорошим — 17%, плохим и очень тяжелым — 24%, скорее трудным — 48%. Федоров отметил, что итоги года для страны, по мнению респондентов, гораздо пессимистичнее, чем их личные результаты. Оценка скорректировалась в лучшую сторону по сравнению с 2020 г., но баланс все еще остается отрицательным — минус 58 п.п.