Россияне назвали словами 2021 года «коронавирус» и «рост цен»

Ранее издатели американского словаря Merriam-Webster назвали «вакцину» главным словом 2021 г. За последний год количество запросов этого слова в онлайн-словаре выросло на 601%, а за последние два года — на 1048%. Компания Brand Analytics сообщила, что в русскоязычных соцсетях словом года стала «вакцинация» — оно упоминается в 33,5 млн сообщений. На втором месте рейтинга с 27,1 млн упоминаний оказалось слово «вакцина», его популярность выросла на 257%. Третью строчку заняло слово «прививка» (25,2 млн упоминаний, +263%).