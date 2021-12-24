Россияне назвали словами 2021 года «коронавирус» и «рост цен»
Россияне назвали главными словами этого года «коронавирус», «рост цен» и «QR-код», сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В опросе приняли участие 1600 человек.
«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38% россиян, "рост цен" — 34% и "QR-коды" — 28%», — рассказал Федоров (цитата по «РИА Новости»). Среди других слов 2021 г. респонденты назвали «вакцину», «снижение доходов», «маски» и «дистанционное обучение».
Ранее издатели американского словаря Merriam-Webster назвали «вакцину» главным словом 2021 г. За последний год количество запросов этого слова в онлайн-словаре выросло на 601%, а за последние два года — на 1048%. Компания Brand Analytics сообщила, что в русскоязычных соцсетях словом года стала «вакцинация» — оно упоминается в 33,5 млн сообщений. На втором месте рейтинга с 27,1 млн упоминаний оказалось слово «вакцина», его популярность выросла на 257%. Третью строчку заняло слово «прививка» (25,2 млн упоминаний, +263%).
Оксфордский словарь назвал словом 2021 г. vax («вакцинация», «вакцинироваться»), Кембриджский словарь - «настойчивость», а Институт Пушкина — слово «спутник».