«Вакцинация» стала самым популярным словом 2021 года в русскоязычных соцсетях

В рамках исследования было проанализировано 874 млрд слов в 52,2 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в период с 1 января 2020 г. по 30 ноября 2021 г. Данные включают сообщения в соцсетях VK, «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, публикации в блогах, на форумах, сайтах отзывов и в публичных каналах мессенджеров, а также комментарии к новостным статьям и другие источники. В исследовании не учитывались сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и рекламные объявления, а также слова, которые стали упоминать не чаще чем в два раза по отношению к прошлому году.