«Вакцинация» стала самым популярным словом 2021 года в русскоязычных соцсетях
Словом года в русскоязычных соцсетях стала «вакцинация» — в 2021 г. пользователи использовали его в 33,5 млн сообщений, говорится в исследовании компании Brand Analytics. Количество упоминаний этого слова в соцсетях выросло почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
На втором месте рейтинга с 27,1 млн упоминаний оказалось слово «вакцина», его популярность выросла на 257%. Третью строчку заняло слово «прививка» (25,2 млн упоминаний, +263%). За ним следуют «ковид», который упомянули в 18,7 млн сообщений (на 247% чаще, чем в 2020-м), и «криптовалюта» — у него 14,5 млн сообщений за год и рост популярности на 373%.
В первую десятку также вошли «Спутник» (13,4 млн упоминаний, +219%), «биткойн» (10,1 млн, +383%), «мигрант» (9,6 млн, +314%), «госуслуги» (8,9 млн, +223%) и запрещенные в РФ талибы (2,2 млн, +729%).
В рамках исследования было проанализировано 874 млрд слов в 52,2 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в период с 1 января 2020 г. по 30 ноября 2021 г. Данные включают сообщения в соцсетях VK, «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, публикации в блогах, на форумах, сайтах отзывов и в публичных каналах мессенджеров, а также комментарии к новостным статьям и другие источники. В исследовании не учитывались сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и рекламные объявления, а также слова, которые стали упоминать не чаще чем в два раза по отношению к прошлому году.
Ранее издатели американского словаря Merriam-Webster назвали «вакцину» главным словом 2021 г. За последний год количество запросов этого слова в онлайн-словаре выросло на 601%, а за последние два года — на 1048%.