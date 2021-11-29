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Словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года

Ведомости

Издатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2021 г. существительное «вакцина».

За последний год пользователи искали это слово в словаре на 601% чаще, за последние два года число запросов выросло на 1048%, говорится в пресс-релизе издательства Merriam-Webster.

Составители словаря назвали еще десять слов, которые пользователи искали чаще всего в этом году. Ими стали «insurrection» («восстание»), «perseverance» («настойчивость»), «woke» («осведомленный» или «вовлеченный», используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению и несправедливости), «nomad» («кочевник»), «infrastructure» («инфраструктура»), «cicada» («цикада»), «Murraya» («дерево муррайя»), «cisgender» («цисгендер» или «цисгендерный»), «guardian» («страж») и «meta» («мета»).

С 2008 г. авторы словаря выбирают слово года на основании анализа количества запросов в онлайн-словаре. Так, в 2020 г. этот титул получило слово «пандемия», в 2019 — «они» (так просят обращаться к себе люди, которые не идентифицируют себя только как мужчину или женщину).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных