Словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года

С 2008 г. авторы словаря выбирают слово года на основании анализа количества запросов в онлайн-словаре. Так, в 2020 г. этот титул получило слово «пандемия», в 2019 — «они» (так просят обращаться к себе люди, которые не идентифицируют себя только как мужчину или женщину).