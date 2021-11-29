Словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года
Издатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2021 г. существительное «вакцина».
За последний год пользователи искали это слово в словаре на 601% чаще, за последние два года число запросов выросло на 1048%, говорится в пресс-релизе издательства Merriam-Webster.
Составители словаря назвали еще десять слов, которые пользователи искали чаще всего в этом году. Ими стали «insurrection» («восстание»), «perseverance» («настойчивость»), «woke» («осведомленный» или «вовлеченный», используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению и несправедливости), «nomad» («кочевник»), «infrastructure» («инфраструктура»), «cicada» («цикада»), «Murraya» («дерево муррайя»), «cisgender» («цисгендер» или «цисгендерный»), «guardian» («страж») и «meta» («мета»).
С 2008 г. авторы словаря выбирают слово года на основании анализа количества запросов в онлайн-словаре. Так, в 2020 г. этот титул получило слово «пандемия», в 2019 — «они» (так просят обращаться к себе люди, которые не идентифицируют себя только как мужчину или женщину).