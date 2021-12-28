«Коммерсантъ» узнал об арестах по делу о хищении ₽700 млн при перевооружении флота

По данным издания, Клокоцкий сам пришел с повинной к следователю ГСУ СКР и сообщил о своем участии в преступлениях. После допроса его отпустили под обязательство о явке, которое затем заменили на подписку о невыезде, а после того как сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ сообщили о его встречах с обвиняемыми и другими людьми, Клокоцкого арестовали. По данным ФСБ, он контактировал с Мовчаном и представителями уже арестованных бывших руководителей ОАО «Завод «Электроприбор»» и АО «Союз-М».