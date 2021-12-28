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Уголовное дело против мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Ведомости

Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

«Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ», — заявил он. 22 декабря СК сообщил о возбуждении против мэра уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоимость которого оценили в 1,6 млн руб. Взамен чиновник должен был предоставить заключение курируемого им тогда департамента о том, что возведенный в Прикубанском округе Краснодара многоквартирный дом соответствует требованиям. При этом на самом деле у здания был ряд недостатков, пояснили в СК.

Алексеенко исполнял обязанности мэра Краснодара с 21 октября 2021 г., а 17 ноября был избран на этот пост. Он сменил в должности Евгения Первышова, ставшего депутатом Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных