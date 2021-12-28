Уголовное дело против мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоимость которого оценили в 1,6 млн руб. Взамен чиновник должен был предоставить заключение курируемого им тогда департамента о том, что возведенный в Прикубанском округе Краснодара многоквартирный дом соответствует требованиям. При этом на самом деле у здания был ряд недостатков, пояснили в СК.