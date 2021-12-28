Уголовное дело против мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.
«Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ», — заявил он. 22 декабря СК сообщил о возбуждении против мэра уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
С 2017 по 2021 г. Алексеенко занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. По версии следствия, в 2018 г. через посредника он получил в качестве взятки ружье, стоимость которого оценили в 1,6 млн руб. Взамен чиновник должен был предоставить заключение курируемого им тогда департамента о том, что возведенный в Прикубанском округе Краснодара многоквартирный дом соответствует требованиям. При этом на самом деле у здания был ряд недостатков, пояснили в СК.
Алексеенко исполнял обязанности мэра Краснодара с 21 октября 2021 г., а 17 ноября был избран на этот пост. Он сменил в должности Евгения Первышова, ставшего депутатом Госдумы.