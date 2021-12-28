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Исследование показало способность омикрон-штамма нейтрализовать дельта-вариант

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Штамм коронавируса омикрон, попадая в организм человека, провоцирует выработку антител, способных нейтрализовать штамм дельта, говорится в исследовании южноафриканских ученых. Его результаты опубликовал на своей странице в Twitter доктор наук, преподаватель Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.

«Ожидалось повышение нейтрализующего иммунитета против омикрона, то есть вируса, которым были заражены эти люди. Однако мы также увидели, что у тех же людей, особенно вакцинированных, развился повышенный иммунитет к дельта-варианту», — написал ученый.

Основываясь на этих выводах, исследователи предположили, что риск в дальнейшем заразиться дельта-штаммом у людей, перенесших омикрон, заметно снижается. Кроме того, новый штамм менее патогенен и может вытеснить дельта-вариант.

«Если это правда, то разрушений, вызванных COVID-19 в нашей жизни, может стать меньше», — резюмировал Сигал.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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