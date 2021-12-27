Глава Discovery Health назвал первый симптом заражения омикрон-штаммом
Хрипота в голосе является самым первым симптомом заражения штаммом коронавируса омикрон, она возникает еще до обнаружения других признаков заболевания, заявил руководитель крупнейшей частной медицинской страховой компании Южной Африки Discovery Health Райан Роуч, его слова приводит издание The Sun.
Более хриплый и глубокий голос может быть обусловлен першением в горле, которое также является ранним симптомом омикрона, отмечают эксперты. При этом боль в горле при заражении данным вариантом коронавируса обычно не возникает.
По словам Роуча, обычно вслед за хрипотой и першением проявляются заложенность носа, сухой кашель и боль в нижней части спины. Другими признаками омикрона, по данным южноафриканских, британских и американских ученых, считаются головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и боли в теле. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 декабря сказал, что симптомы нового штамма схожи с теми, что наблюдаются при гриппе и ОРВИ.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что инкубационный период омикрона составляет 3-6 дней. Отмечалось, что первые симптомы заражения могут появиться уже на следующий день после контакта с вирусом. Британские ученые сообщали, что о заболевании могут свидетельствовать также потеря аппетита и когнитивная дисфункция.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.