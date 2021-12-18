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Общество

Ученые назвали потерю аппетита симптомом заражения омикрон-штаммом

Ведомости

Британские ученые выяснили, что потеря аппетита может свидетельствовать о заболевании штаммом коронавируса омикрон. О таком симптоме заражения новым вариантом COVID-19 сообщила газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона.

К необычным симптомам исследователи также отнесли когнитивную дисфункцию, которая часто возникает у заболевших омикроном.

В числе распространенных признаков заражения новым штаммом оказались такие симптомы как насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. При этом на высокую температуру тела, кашель и потерю обоняния пожаловалась только половина инфицированных.

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Ранее в Британии назвали появление сыпи симптомом омикрон-штамма у детей. Британский врач Дэвид Ллойд заявил, что высыпания всегда появлялись у небольшой доли пациентов с COVID-19, однако с появлением омикрона необычная сыпь стала появляться почти у 15% детей.

13 декабря в Великобритании сообщили о первой в мире смерти в результате заражения омикрон-штаммом.

Штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 89 странах. Такие данные по состоянию на 16 декабря приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, число новых случаев заболевания омикрон-штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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