Ученые назвали потерю аппетита симптомом заражения омикрон-штаммом
Британские ученые выяснили, что потеря аппетита может свидетельствовать о заболевании штаммом коронавируса омикрон. О таком симптоме заражения новым вариантом COVID-19 сообщила газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона.
К необычным симптомам исследователи также отнесли когнитивную дисфункцию, которая часто возникает у заболевших омикроном.
В числе распространенных признаков заражения новым штаммом оказались такие симптомы как насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. При этом на высокую температуру тела, кашель и потерю обоняния пожаловалась только половина инфицированных.
Ранее в Британии назвали появление сыпи симптомом омикрон-штамма у детей. Британский врач Дэвид Ллойд заявил, что высыпания всегда появлялись у небольшой доли пациентов с COVID-19, однако с появлением омикрона необычная сыпь стала появляться почти у 15% детей.
13 декабря в Великобритании сообщили о первой в мире смерти в результате заражения омикрон-штаммом.
Штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 89 странах. Такие данные по состоянию на 16 декабря приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, число новых случаев заболевания омикрон-штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.