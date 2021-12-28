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Минюст сообщил о планах по созданию 100 000 рабочих мест для заключенных

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Федеральная система исполнения наказания (ФСИН) и Минюст заключили соглашение с «Уралкалием» и «Уралхимом» по созданию рабочих мест для осужденных к принудительным работам, сообщили в пресс-службе министерства.

По соглашению, рабочие места будут созданы в городах Соликамск и Березники на предприятиях «Уралкалия» и «Уралхима». Всего в настоящее время более 180 000 осужденных к лишению свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы, в планах министерства создать 100 000 рабочих мест для заключенных к 2024 г. 

«В этом году создано свыше 15 000 мест для принудительных работ. В следующем году предполагается создание еще 35 000 мест. Всего же до 2024 г. планируется создание 100 000 рабочих мест в исправительных центрах», – приводит пресс-служба слова министра юстиции Константина Чуйченко.

Соглашение было подписано в рамках реализации «Концепции развития уголовно-исполнительной системы», предусмотренной до 2030 г. Концепция предполагает создание так называемых исполнительных центров: заключенные имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы в таких центрах. Они расположены в том числе на объектах, принадлежащих предприятиям. Заключенные оформлены на предприятии по трудовому договору и получают заработную плату, а также медицинское обслуживание, отметили в Минюсте.

Как отметил Чуйченко, существенную заинтересованность в проектах по созданию исправительных центров проявляют крупные промышленные компании. «Сотрудничество органов государственной власти и социально ответственного бизнеса скажется на снижении рецидивной преступности и поможет в развитии экономики страны», – цитирует пресс-служба министра юстиции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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