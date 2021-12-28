Минюст сообщил о планах по созданию 100 000 рабочих мест для заключенных

Соглашение было подписано в рамках реализации «Концепции развития уголовно-исполнительной системы», предусмотренной до 2030 г. Концепция предполагает создание так называемых исполнительных центров: заключенные имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы в таких центрах. Они расположены в том числе на объектах, принадлежащих предприятиям. Заключенные оформлены на предприятии по трудовому договору и получают заработную плату, а также медицинское обслуживание, отметили в Минюсте.