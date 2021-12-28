В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей до 10 км/ч
Московские чиновники предложили федеральному правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей вдвое, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Сейчас этот порог составляет 20 км/ч, его предлагается уменьшить до 10 км/ч.
Он привел подсчеты, согласно которым эта мера позволит снизить количество ДТП минимум на 35%, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. Кроме того, считает заммэра, снижение нештрафуемого порога поможет сократить количество заторов на дорогах.
Ликсутов отметил, что за чертой города нештрафуемый порог можно оставить на нынешнем уровне. В столичной мэрии убеждены, что для введения меры уже есть все предпосылки, поскольку камеры на дорогах способны фиксировать даже незначительное превышение скорости. «Почему в Европе водители из России и из Москвы, в частности, могут 3 км на спидометре заметить, а приезжая в Москву, не могут?» — заявил чиновник.
В начале декабря Мосгордума отклонила законопроект депутата Дарьи Бесединой, который предусматривал снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 5 км/ч и введение штрафов для нарушителей на сумму до 20 000 руб.