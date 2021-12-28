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Общество

В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей до 10 км/ч

Ведомости

Московские чиновники предложили федеральному правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей вдвое, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Сейчас этот порог составляет 20 км/ч, его предлагается уменьшить до 10 км/ч.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — сказал Ликсутов в беседе с РБК.

Он привел подсчеты, согласно которым эта мера позволит снизить количество ДТП минимум на 35%, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. Кроме того, считает заммэра, снижение нештрафуемого порога поможет сократить количество заторов на дорогах.

Ликсутов отметил, что за чертой города нештрафуемый порог можно оставить на нынешнем уровне. В столичной мэрии убеждены, что для введения меры уже есть все предпосылки, поскольку камеры на дорогах способны фиксировать даже незначительное превышение скорости. «Почему в Европе водители из России и из Москвы, в частности, могут 3 км на спидометре заметить, а приезжая в Москву, не могут?» — заявил чиновник.

В начале декабря Мосгордума отклонила законопроект депутата Дарьи Бесединой, который предусматривал снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 5 км/ч и введение штрафов для нарушителей на сумму до 20 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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