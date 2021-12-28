В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей до 10 км/ч

Ликсутов отметил, что за чертой города нештрафуемый порог можно оставить на нынешнем уровне. В столичной мэрии убеждены, что для введения меры уже есть все предпосылки, поскольку камеры на дорогах способны фиксировать даже незначительное превышение скорости. «Почему в Европе водители из России и из Москвы, в частности, могут 3 км на спидометре заметить, а приезжая в Москву, не могут?» — заявил чиновник.