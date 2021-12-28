На доплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128,5 млрд рублей

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи за борьбу с COVID-19. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.