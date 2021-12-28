На доплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128,5 млрд рублей
Правительство РФ выделит на доплаты медикам за борьбу с COVID-19 более 128,5 млрд руб. в первом полугодии 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут в том числе на двойные выплаты за работу в новогодние праздники.
Выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций, сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Также кабмин направит почти 3,5 млрд руб. на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам. Такие выплаты назначаются в случае, если специалист сам пострадает при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом.
На прошлой неделе Мишустин сообщил, что в настоящее время заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи за борьбу с COVID-19. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью 2020-го методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.