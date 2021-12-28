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Общество

На доплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128,5 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ выделит на доплаты медикам за борьбу с COVID-19 более 128,5 млрд руб. в первом полугодии 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут в том числе на двойные выплаты за работу в новогодние праздники.

Выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций, сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также кабмин направит почти 3,5 млрд руб. на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам. Такие выплаты назначаются в случае, если специалист сам пострадает при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом.

На прошлой неделе Мишустин сообщил, что в настоящее время заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи за борьбу с COVID-19. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.

Осенью 2020-го методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Ранее по теме: Путин поручил продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом на 2022 год

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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