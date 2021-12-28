Бастрыкин заявил о негативном влиянии западных игр и кино на молодежь

«Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — сказал он в интервью «Российской газете».