Газета
Общество

Бастрыкин заявил о негативном влиянии западных игр и кино на молодежь

Ведомости

Западная культурно-массовая продукция направлена на то, чтобы дискредитировать Россию на международной арене и ударить по стране изнутри, причем ставка делается на молодежь, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Бастрыкина, западный кинематограф и компьютерные игры направлены на то, чтобы представить Россию «в негативном свете». По словам главы СК, в таких культурных продуктах русские зачастую представляются как антагонисты.

Кроме того, сюжет многих произведений различных жанров часто основан на наличии «русской угрозы», добавил Бастрыкин. Таким образом, подобные фильмы становятся «латентным оружием пропаганды», резюмировал он.

Вдобавок Бастрыкин критически высказался о ценностях, которые транслируют западные картины. Среди таковых глава СК назвал «право сильного, эгоизм», насилие и убийства, «совершенные якобы во благо». «Некая абсолютизация свободы личности противопоставляется другим, не менее важным ценностям, таким как жизнь человека», — пояснил он.

Таким образом, российской молодежи прививаются чужие идеалы и ценности, отметил Бастрыкин. Все это несет риски утраты Россией ее культурного суверенитета, предупредил он.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных