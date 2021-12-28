Бастрыкин заявил о негативном влиянии западных игр и кино на молодежь
Западная культурно-массовая продукция направлена на то, чтобы дискредитировать Россию на международной арене и ударить по стране изнутри, причем ставка делается на молодежь, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Бастрыкина, западный кинематограф и компьютерные игры направлены на то, чтобы представить Россию «в негативном свете». По словам главы СК, в таких культурных продуктах русские зачастую представляются как антагонисты.
Кроме того, сюжет многих произведений различных жанров часто основан на наличии «русской угрозы», добавил Бастрыкин. Таким образом, подобные фильмы становятся «латентным оружием пропаганды», резюмировал он.
Вдобавок Бастрыкин критически высказался о ценностях, которые транслируют западные картины. Среди таковых глава СК назвал «право сильного, эгоизм», насилие и убийства, «совершенные якобы во благо». «Некая абсолютизация свободы личности противопоставляется другим, не менее важным ценностям, таким как жизнь человека», — пояснил он.
Таким образом, российской молодежи прививаются чужие идеалы и ценности, отметил Бастрыкин. Все это несет риски утраты Россией ее культурного суверенитета, предупредил он.