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Собянин пообещал минимальные ограничения в случае распространения «омикрона»

Ведомости

Власти Москвы будут стараться вводить минимальные и точечные ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусом в городе в результате распространения нового штамма «омикрон», заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

28 декабря Собянин заявил, что в Москве в последние недели фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в России. «В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью — это тоже очень важно», — говорил столичный мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 декабря, в Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения коронавирусом, умерли 73 пациента. За весь период пандемии в городе зафиксировали 2 023 546 человек с COVID-19, 36 561 человек умер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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