Собянин пообещал минимальные ограничения в случае распространения «омикрона»
Власти Москвы будут стараться вводить минимальные и точечные ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусом в городе в результате распространения нового штамма «омикрон», заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
28 декабря Собянин заявил, что в Москве в последние недели фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в России. «В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью — это тоже очень важно», — говорил столичный мэр.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 декабря, в Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения коронавирусом, умерли 73 пациента. За весь период пандемии в городе зафиксировали 2 023 546 человек с COVID-19, 36 561 человек умер.