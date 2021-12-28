Глава СПЧ рекомендовал дать «Мемориалу» «возможность на исправление»
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что «было бы полезным дать «Мемориалу» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано) возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии», чтобы после этого у него появился шанс продолжить свою деятельность.
«Я как глава межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий полагаю, что было бы полезным дать «Мемориалу» возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий», — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
При этом Фадеев подчеркнул, что «в любом случае эта работа будет продолжена в рамках созданной президентом РФ межведомственной рабочей группы». В нее входят директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов и протоиерей Кирилл Каледа, отметил глава СПЧ.
Ранее сегодня Верховный суд России вынес решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал». Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.
Позже московская прокуратура потребовала ликвидировать российский «Мемориал» на том же основании. Помимо нарушения законодательства об иностранных агентах московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации.
Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.