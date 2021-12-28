Глава СПЧ рекомендовал дать «Мемориалу» «возможность на исправление»

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что «было бы полезным дать «Мемориалу» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано) возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии», чтобы после этого у него появился шанс продолжить свою деятельность.