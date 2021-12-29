Аналитики КРОС назвали Москву и Петербург самыми тревожными регионами России

По данным экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге основной повод для тревоги — это пандемия, в Волгоградской области к ней добавился рост цен, в Пермском крае — рост жестоких преступлений. Жители Архангельской области беспокоились в первом квартале этого года из-за «нашествия волков», а в Новгородской области — из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях поводами для тревоги были жестокие преступления, а в Крыму и на Кубани — погодные аномалии.