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Аналитики КРОС назвали Москву и Петербург самыми тревожными регионами России

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Москва и Санкт-Петербург являются самыми тревожными российскими регионами, сообщил РБК со ссылкой на исследование экспертов аналитического департамента КРОС (Компания развития общественных связей).

Регионы разделили на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

В группу «тревожных» вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

Уравновешенными эксперты посчитали Курскую, Калининградскую и Калужскую области, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую, Тульскую области, ЯНАО, Тверскую и Иркутскую области.

Невозмутимыми регионами признаны Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия. 

По данным экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге основной повод для тревоги — это пандемия, в Волгоградской области к ней добавился рост цен, в Пермском крае — рост жестоких преступлений. Жители Архангельской области беспокоились в первом квартале этого года из-за «нашествия волков», а в Новгородской области — из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях поводами для тревоги были жестокие преступления, а в Крыму и на Кубани — погодные аномалии.

В КРОС отметили, что пандемия коронавируса была главным поводом для тревоги в 2021 г., также с ней связаны тревожности из-за продолжения пандемии, мер борьбы с коронавирусом и т.д. QR-коды вошли в тройку главный страхов практически во всех регионах страны, кроме Дагестана, Ингушетии и Чукотки. Также у россиян вызывали тревогу рост цен, экологические проблемы, действия полиции и судов в контексте протестов, давление государства на соцсети, рост числа жестоких преступлений и внешнеполитическая обстановка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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