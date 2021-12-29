Аналитики КРОС назвали Москву и Петербург самыми тревожными регионами России
Регионы разделили на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.
В группу «тревожных» вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.
Уравновешенными эксперты посчитали Курскую, Калининградскую и Калужскую области, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую, Тульскую области, ЯНАО, Тверскую и Иркутскую области.
Невозмутимыми регионами признаны Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.
По данным экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге основной повод для тревоги — это пандемия, в Волгоградской области к ней добавился рост цен, в Пермском крае — рост жестоких преступлений. Жители Архангельской области беспокоились в первом квартале этого года из-за «нашествия волков», а в Новгородской области — из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях поводами для тревоги были жестокие преступления, а в Крыму и на Кубани — погодные аномалии.
В КРОС отметили, что пандемия коронавируса была главным поводом для тревоги в 2021 г., также с ней связаны тревожности из-за продолжения пандемии, мер борьбы с коронавирусом и т.д. QR-коды вошли в тройку главный страхов практически во всех регионах страны, кроме Дагестана, Ингушетии и Чукотки. Также у россиян вызывали тревогу рост цен, экологические проблемы, действия полиции и судов в контексте протестов, давление государства на соцсети, рост числа жестоких преступлений и внешнеполитическая обстановка.