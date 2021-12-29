Ректора «Шанинки» Зуева перевели из больницы в СИЗО
Следователи вернули ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева из больницы в СИЗО для проведения следственных действий, сообщил ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи. Ранее Зуева перевели в больницу для оценки состояния здоровья.
«Зуева вчера вечером вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская Тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока неизвестно», — сообщил Хуруджи.
Зуева перевели в гражданскую больницу 22 декабря по решению врачей СИЗО. По их мнению, арестованному нужно было скорректировать лечение.
3 декабря на заседании Тверского суда Москвы из-за высокого давления Зуеву вызвали скорую помощь. Хуруджи рассказал об ухудшении состояния здоровья ректора еще 1 декабря, уточнив, что тому требуется операция на ноге. Адвокаты Зуева сообщали о наблюдаемых у него проблемах с сердцем, давлением и сосудами.
19 октября следствие предъявило Зуеву обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. 9 ноября Мосгорсуд перевел Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. 3 декабря Тверской суд столицы продлил ректору арест до 7 марта 2022 г. 21 декабря Мосгорсуд утвердил это решение.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения предъявили Раковой и Заку.
Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Все они арестованы.