Обвиняемого в мошенничестве ректора «Шанинки» отправили из СИЗО в больницу
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, отправили из следственного изолятора (СИЗО) «Матросская тишина» в гражданскую больницу для обследования, сообщил член московской Общественно наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.
«Мы застали Зуева, спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — рассказал он «Интерфаксу», уточнив, что не знает, продолжат ли ученого лечить в больнице или вернут в СИЗО.
Решение о направлении Зуева в больницу приняли медики «Матросской тишины». По их мнению, необходимо скорректировать лечение ректора. По словам Хуруджи, после последнего судебного заседания 21 декабря у ученого сильно повысилось давление.
3 декабря на заседании Тверского суда Москвы из-за высокого давления Зуеву вызвали скорую помощь. Хуруджи рассказал об ухудшении состояния здоровья ректора «Шанинки» еще 1 декабря, уточнив, что тому требуется операция на ноге. Адвокаты Зуева сообщали о наблюдаемых у него проблемах с сердцем, давлением и сосудами.
19 октября следствие предъявило Зуеву обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. 9 ноября Мосгорсуд перевел Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. 3 декабря Тверской суд столицы продлил ректору арест до 7 марта 2022 г. 21 декабря Мосгорсуд утвердил это решение.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения предъявили Раковой и Заку.
Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Все они арестованы.