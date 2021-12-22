Обвиняемого в мошенничестве ректора «Шанинки» отправили из СИЗО в больницу

«Мы застали Зуева, спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — рассказал он «Интерфаксу», уточнив, что не знает, продолжат ли ученого лечить в больнице или вернут в СИЗО.