Ректору «Шанинки» вызвали «скорую» в суд
Состояние ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева ухудшилось во время заседания Тверского суда Москвы, где решался вопрос о продлении его ареста, сообщил один из его адвокатов агентству ТАСС.
«У Зуева подскочило давление до 223, он еле стоит. Судья прервал заседание, ректору вызвали «скорую», — сказал он.
Следствие требует продлить арест Зуева до марта 2022 г. Адвокаты, в свою очередь, просят отпустить его под залог или избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за наблюдаемых у ректора проблем с сердцем, давлением и сосудами.
1 декабря об ухудшении состояния здоровья Зуева рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. По его словам, ученому необходима операция на ноге.
19 октября следствие предъявило Зуеву обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения предъявили Раковой и Заку.
Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Все они арестованы.
Вчера Раковой предъявили новое обвинение в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2017 г., являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», она вступила в сговор с Инкиным, его сообщниками и Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты мужчине бюджетных денег в период с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. В итоге Стеценко в виде зарплаты и премий получил более 9 млн руб.
Сегодня Тверской суд Москвы продлил арест Раковой до 6 марта 2022 г.