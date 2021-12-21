Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» Зуева в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, который проходит по уголовному делу о мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Зуева Дмитрия Кравченко. Ранее Тверской суд Москвы продлил его арест до 7 марта.
«Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения», — сообщил Кравченко.
Адвокаты просят отпустить Зуева под залог или отправить под домашний арест из-за проблем со здоровьем. 1 декабря об ухудшении состояния здоровья Зуева рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. По его словам, ученому необходима операция на ноге.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин согласился, что не нужно держать под арестом человека, который обвиняется в экономическом преступлении, заявил «Интерфаксу» член совета Николай Сванидзе.
19 октября следствие предъявило Зуеву обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения предъявили Раковой и Заку.
Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Все они арестованы.