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Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

Ведомости

Суд в Петербурге постановил освободить блогера Юрия Хованского из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января. О смягчении меры пресечения просило следствие.

Куйбышевский районный суд города запретил Хованскому выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, ходить на массовые мероприятия и общаться с прессой и друзьями, сообщает ТАСС.

21 декабря глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что блогер пожаловался на свое задержание и арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, Хованский указывал на незаконность своего помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в Следственном комитете после обыска и до оформления соответствующего протокола, а также на то, что его жалобы на законность нахождения под арестом не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Хованский находился в петербургском СИЗО «Кресты» с 10 июня. Ранее Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции на продление ареста блогера. Сообщалось, что он останется под арестом до 8 января 2022 г.

Хованский проходит обвиняемым по делу об оправдании и призывах к терроризму из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост» — в ней он, по версии следствия, употреблял нецензурные выражения по отношению к детям — жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Следствие считает, что трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».

Ранее по теме: Следствие попросило суд изменить меру пресечения блогеру Хованскому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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