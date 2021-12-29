Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО
Суд в Петербурге постановил освободить блогера Юрия Хованского из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января. О смягчении меры пресечения просило следствие.
Куйбышевский районный суд города запретил Хованскому выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, ходить на массовые мероприятия и общаться с прессой и друзьями, сообщает ТАСС.
21 декабря глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что блогер пожаловался на свое задержание и арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, Хованский указывал на незаконность своего помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в Следственном комитете после обыска и до оформления соответствующего протокола, а также на то, что его жалобы на законность нахождения под арестом не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Хованский находился в петербургском СИЗО «Кресты» с 10 июня. Ранее Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции на продление ареста блогера. Сообщалось, что он останется под арестом до 8 января 2022 г.
Хованский проходит обвиняемым по делу об оправдании и призывах к терроризму из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост» — в ней он, по версии следствия, употреблял нецензурные выражения по отношению к детям — жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Следствие считает, что трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».