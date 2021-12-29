Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

21 декабря глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что блогер пожаловался на свое задержание и арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, Хованский указывал на незаконность своего помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в Следственном комитете после обыска и до оформления соответствующего протокола, а также на то, что его жалобы на законность нахождения под арестом не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».