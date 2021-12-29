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Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищении

Ведомости

Бывший президент Молдавии признан подозреваемым по делу о хищении $12 млн. Об этом заявил журналистам сам экс-глава республики после допроса в генпрокуратуре страны, передает «РИА Новости».

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый», — заявил Додон.

Дело о хищении касается молдавской госкомпании Energocom, которая отвечает за обеспечение республики электроэнергией. По версии следствия, в начале 2008 г. руководство компании вступило в сговор с сотрудниками минэкономики, национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Они якобы необоснованно завышали закупочную цену электроэнергии и присваивали себе разницу.

Предварительный ущерб бюджету Молдавии от этой схемы оценивается примерно в $12 млн. Додон в 2008 г. занимал пост министра экономики и был первым вице-премьером страны. В 2016 г. он был избран президентом Молдавии, в 2020-м он проиграл выборы Майе Санду.

Ранее по теме: Экс-президента Молдавии Додона подозревают в хищении $12 млн из бюджета

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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