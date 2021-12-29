Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищении
Бывший президент Молдавии признан подозреваемым по делу о хищении $12 млн. Об этом заявил журналистам сам экс-глава республики после допроса в генпрокуратуре страны, передает «РИА Новости».
«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый», — заявил Додон.
Дело о хищении касается молдавской госкомпании Energocom, которая отвечает за обеспечение республики электроэнергией. По версии следствия, в начале 2008 г. руководство компании вступило в сговор с сотрудниками минэкономики, национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Они якобы необоснованно завышали закупочную цену электроэнергии и присваивали себе разницу.
Предварительный ущерб бюджету Молдавии от этой схемы оценивается примерно в $12 млн. Додон в 2008 г. занимал пост министра экономики и был первым вице-премьером страны. В 2016 г. он был избран президентом Молдавии, в 2020-м он проиграл выборы Майе Санду.