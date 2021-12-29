Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищении

Дело о хищении касается молдавской госкомпании Energocom, которая отвечает за обеспечение республики электроэнергией. По версии следствия, в начале 2008 г. руководство компании вступило в сговор с сотрудниками минэкономики, национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Они якобы необоснованно завышали закупочную цену электроэнергии и присваивали себе разницу.