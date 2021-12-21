Экс-президента Молдавии Додона подозревают в хищении $12 млн из бюджета
Генпрокуратура Молдавии подозревает бывшего президента страны Игоря Додона в причастности к хищению государственных средств. Об этом сообщила 21 декабря пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.
«Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря», — заявила Керпек (цитата по «РИА Новости»). Там его планируют допросить и признать подозреваемым по уголовному делу, которое касается молдавской госкомпании Energocom, которая отвечает за обеспечение республики электроэнергией.
По версии следствия, в начале 2008 г. руководство компании вступило в сговор с сотрудниками минэкономики, национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Они якобы необоснованно завышали закупочную цену электроэнергии и присваивали себе разницу. Предварительный ущерб бюджету Молдавии от этой схемы оценивается примерно в $12 млн. Додон в 2008 г. занимал пост министра экономики и был первым вице-премьером страны. В 2016 г. он был избран президентом Молдавии, в 2020-м он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду.
Политик заявил, что повестку от прокуратуры пока не получил, но готов дать показания по делу. По словам Додона, дело Energocom «давно изучено и уже неактуально, там нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего» в отношении него. Он назвал подозрения «дымовой завесой», призванной отвлечь население страны от внутренних проблем.