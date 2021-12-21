Экс-президента Молдавии Додона подозревают в хищении $12 млн из бюджета

По версии следствия, в начале 2008 г. руководство компании вступило в сговор с сотрудниками минэкономики, национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Они якобы необоснованно завышали закупочную цену электроэнергии и присваивали себе разницу. Предварительный ущерб бюджету Молдавии от этой схемы оценивается примерно в $12 млн. Додон в 2008 г. занимал пост министра экономики и был первым вице-премьером страны. В 2016 г. он был избран президентом Молдавии, в 2020-м он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду.