Назальная форма «Спутника V» будет доступна в I квартале 2022 года

«Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против высокопередаваемого штамма "омикрон" не только с точки зрения защиты от болезни, но и предотвращения передачи. Назальная вакцина "Спутник” поступит на рынок уже в I квартале 2022 г.», — говорится в сообщении.