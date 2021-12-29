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Назальная форма «Спутника V» будет доступна в I квартале 2022 года

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Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 г., говорится в сообщении разработчика препарата — Научного центра имени Гамалеи.

«Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против высокопередаваемого штамма "омикрон" не только с точки зрения защиты от болезни, но и предотвращения передачи. Назальная вакцина "Спутник” поступит на рынок уже в I квартале 2022 г.», — говорится в сообщении.

В России разрабатываются две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают Центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку.

В интервью «Российской газете» Гинцбург объяснял, что назальная вакцина создает иммунитет к коронавирусу в носоглотке, а «Спутник V» — в крови, поэтому препараты должны дополнять друг друга и создавать два защитных барьера. Позднее Гинцбург сообщил, что разработчики не зарегистрировали побочных эффектов от назальной вакцины.

Ранее по теме: Гинцбург: назальная вакцина защитит от COVID-19 привитых не только «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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