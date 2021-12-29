Назальная форма «Спутника V» будет доступна в I квартале 2022 года
Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 г., говорится в сообщении разработчика препарата — Научного центра имени Гамалеи.
«Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против высокопередаваемого штамма "омикрон" не только с точки зрения защиты от болезни, но и предотвращения передачи. Назальная вакцина "Спутник” поступит на рынок уже в I квартале 2022 г.», — говорится в сообщении.
В России разрабатываются две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают Центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку.
В интервью «Российской газете» Гинцбург объяснял, что назальная вакцина создает иммунитет к коронавирусу в носоглотке, а «Спутник V» — в крови, поэтому препараты должны дополнять друг друга и создавать два защитных барьера. Позднее Гинцбург сообщил, что разработчики не зарегистрировали побочных эффектов от назальной вакцины.