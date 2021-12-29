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Гришковец стал новым председателем Общественного совета при ФСИН

Ведомости

Драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом говорится в сообщении Общественной палаты РФ.

«Я оказался в Общественном совете, потому что 3 года назад я принял участие в решение судьбы молодой поэтессы, которая сейчас содержится под стражей. За это время я посетил несколько колоний, узнал множество историй людей, чьи близкие находятся в местах принудительного содержания, и это произвело на меня огромное впечатление», — прокомментировал Гришковец свое назначение.

В качестве его заместителей на посту главы совета избраны члены Общественной палаты Владислав Гриб и Александр Воронцов. Решение было принято на первом заседании Общественного совета в новом составе, в котором принял участие недавно назначенный руководитель службы Аркадий Гостев.

Гостев занял должность директора ФСИН 25 ноября, до этого он работал заместителем главы МВД. Назначение Гостева произошло на фоне скандала вокруг пыток в российских колониях, после сообщений о которых было заведено несколько уголовных дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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