Гришковец стал новым председателем Общественного совета при ФСИН

«Я оказался в Общественном совете, потому что 3 года назад я принял участие в решение судьбы молодой поэтессы, которая сейчас содержится под стражей. За это время я посетил несколько колоний, узнал множество историй людей, чьи близкие находятся в местах принудительного содержания, и это произвело на меня огромное впечатление», — прокомментировал Гришковец свое назначение.