Путин отправил в отставку замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Причина такого решения не указана. Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.
Генерал-лейтенант внутренней службы Якунин был назначен на пост замглавы ФСИН 3 августа 2020 г. До этого, с ноября 2019 г., он работал помощником директора ведомства. В целом с 1985 г. Якунин служил на различных должностях начальствующего состава в органах внутренних дел страны, в том числе возглавлял УМВД России по Новгородской области, главное управление МВД России по Москве и оперативное управление МВД России.
Ранее, 25 ноября, Путин освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что это было сделано по просьбе самого силовика. Новым главой ведомства назначили генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, который перед этим был заместителем министра внутренних дел России.
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
Впоследствии о ситуации доложили Путину. 10 ноября и. о. начальника УФСИН Антон Ефаркин рассказал, что после публикации архива 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены, 11 человек привлекли «к строжайшей дисциплинарной ответственности». Начальник управления ФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов ушел в отставку по собственному желанию.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Как ранее заявили в СК, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.