Путин отправил в отставку замглавы ФСИН

Генерал-лейтенант внутренней службы Якунин был назначен на пост замглавы ФСИН 3 августа 2020 г. До этого, с ноября 2019 г., он работал помощником директора ведомства. В целом с 1985 г. Якунин служил на различных должностях начальствующего состава в органах внутренних дел страны, в том числе возглавлял УМВД России по Новгородской области, главное управление МВД России по Москве и оперативное управление МВД России.