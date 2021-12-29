ВОЗ призвала вакцинировать 70% населения мира от COVID-19 к середине 2022 года

По его словам, провал попыток привить 40% населения в половине стран мира не только ознаменовал собой «моральный позор», но и привел к бесконтрольному распространению и мутации вируса. «Это произошло из-за комбинации ограниченных на протяжении значительной части года поставок в страны с низким уровнем доходов и последующей доставки вакцин с истекающим сроком годности и без ключевых компонентов — например, шприцов», — добавил Гебрейесус.