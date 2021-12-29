ВОЗ призвала вакцинировать 70% населения мира от COVID-19 к середине 2022 года
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров к 1 июля 2022 г. обеспечить вакцинацию от коронавируса 70% населения планеты.
«Пришло время стать выше недальновидного национализма и защитить население и экономику от будущих вариантов (коронавируса), положив конец глобальному неравенству в вопросе вакцин. Я бы хотел, чтобы правительства, промышленность и гражданское общество присоединились к нашей кампании, нацеленной на охват вакцинацией 70% населения каждой страны к началу июля», — заявил Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Глава ВОЗ отметил, что к концу уходящего года 92 из 194 стран — членов организации не смогли добиться вакцинации против COVID-19 и 40% населения. Такую цель Гебрейесус озвучивал на саммитах «большой семерки» и «большой двадцатки» в 2021 г.
По его словам, провал попыток привить 40% населения в половине стран мира не только ознаменовал собой «моральный позор», но и привел к бесконтрольному распространению и мутации вируса. «Это произошло из-за комбинации ограниченных на протяжении значительной части года поставок в страны с низким уровнем доходов и последующей доставки вакцин с истекающим сроком годности и без ключевых компонентов — например, шприцов», — добавил Гебрейесус.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 декабря, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 283 млн, смертей — 5,41 млн. В России за последние сутки выявили 21 119 инфицированных COVID-19 и 932 летальных исхода. Всего с начала пандемии в стране заразился 10 458 271 человек, скончались 307 022 пациента. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 61,1%.