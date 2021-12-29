В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 21 199 жителей России. Этот показатель является минимальным с 20 сентября. Умерли 932 пациента с COVID-19. За всю пандемию инфекция подтвердилась почти у 10,5 млн россиян, умерли 307 022 из них. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 61,1%, сообщила вчера вице-премьер Татьяна Голикова.