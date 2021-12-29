В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила главу Минпросвещения России Сергея Кравцова продлить новогодние каникулы для школьников до 16 января, чтобы предотвратить рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 г. включительно», — сказано в обращении.
По словам Лантратовой, она направила просьбу Кравцову с подачи родителей школьников, которые сочли, что это поможет снизить количество личных контактов. Депутат уточнила, что меру необходимо будет реализовать в том случае, если распространение коронавируса не получится вовремя взять под контроль.
«Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — пояснила парламентарий.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в России после новогодних праздников. Она также предупредила о рисках распространения в стране южноафриканского штамма «омикрон», впервые выявленного в начале ноября.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 21 199 жителей России. Этот показатель является минимальным с 20 сентября. Умерли 932 пациента с COVID-19. За всю пандемию инфекция подтвердилась почти у 10,5 млн россиян, умерли 307 022 из них. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 61,1%, сообщила вчера вице-премьер Татьяна Голикова.