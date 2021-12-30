Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек
Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов еще восемь человек, следует из информации, опубликованной на сайте министерства.
В него попали главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, журналист «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Иван Беляев, политтехнолог и экс-заместитель гендиректора «Первого канала» Марат Гельман, а также Виктор Шендерович, Андрей Алексеев и Елена Владыкина.
«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лиц систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — сказано в сообщении Минюста.
Всего в реестре СМИ-иноагентов теперь фигурируют 111 физических и юридических лиц.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.
9 декабря депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли второй законопроект с поправками к закону об иностранных агентах. Документ предполагает, в частности, передачу полномочий Минюста по признанию НКО, физических и юридических лиц иностранными агентами судам.
Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре Совет при президенте по правам человека (СПЧ).