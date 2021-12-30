Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.