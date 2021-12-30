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Путин подписал закон о подаче судебных исков через «Госуслуги»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут удаленно участвовать в судебных заседаниях и подавать иски и другие документы в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подавать иск можно через портал госуслуг или информационную систему, которую определит Верховный суд.

Иск, который подается в электронном виде, должен быть подписан простой электронной подписью. Если у суда есть техническая возможность, участники процесса смогут получить доступ к материалам дела в электронном виде.

Согласно закону, истцы, ответчики и другие участники процесса смогут участвовать в судебном заседании с помощью видеосвязи, если они подали такое ходатайство и в суде есть техническая возможность для этого. Если участники заседания нарушают порядок во время слушания дела, их могут отключить от видеосвязи на все время заседания или на его часть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных