Путин подписал закон о подаче судебных исков через «Госуслуги»

Согласно закону, истцы, ответчики и другие участники процесса смогут участвовать в судебном заседании с помощью видеосвязи, если они подали такое ходатайство и в суде есть техническая возможность для этого. Если участники заседания нарушают порядок во время слушания дела, их могут отключить от видеосвязи на все время заседания или на его часть.