Путин подписал закон о подаче судебных исков через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут удаленно участвовать в судебных заседаниях и подавать иски и другие документы в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подавать иск можно через портал госуслуг или информационную систему, которую определит Верховный суд.
Иск, который подается в электронном виде, должен быть подписан простой электронной подписью. Если у суда есть техническая возможность, участники процесса смогут получить доступ к материалам дела в электронном виде.
Согласно закону, истцы, ответчики и другие участники процесса смогут участвовать в судебном заседании с помощью видеосвязи, если они подали такое ходатайство и в суде есть техническая возможность для этого. Если участники заседания нарушают порядок во время слушания дела, их могут отключить от видеосвязи на все время заседания или на его часть.