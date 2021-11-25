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Общество

Нарушителей можно будет отключать от дистанционного судебного заседания

Поправки поддержали депутаты Госдумы
Елена Мухаметшина
Алексей Майшев / РИА Новости

За нарушение порядка в судебном заседании, которое проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), по решению судьи его участников можно будет отключать от трансляции, за повторное нарушение – на время всего заседания. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное участие в судебном процессе, одобрил 24 ноября комитет Госдумы по госстроительству. Сейчас лица, нарушающие порядок, могут быть удалены распоряжением судьи в очном процессе.

Законопроект о дистанционном участии в судебном процессе был внесен в Госдуму правительством на фоне пандемии в апреле 2021 г. Инициатива включает в себя поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Согласно поправкам, исковую жалобу с электронной подписью можно будет подать в суд в электронном виде через портал госуслуг или специальную информационную систему, определенную Верховным судом. Доступ к материалам дела участникам процесса также может быть предоставлен в электронном виде, а судебные повестки отправлены в личный кабинет на «Госуслугах». Участвовать в судебных заседаниях люди также смогут через ВКС. Это касается всех участников процесса, кроме судей.

В июне законопроект был принят в первом чтении.

Поскольку дистанционное судопроизводство прочно вошло в практику, вполне логичным представляется и зеркальное дополнение процессуальных норм в части поддержания порядка в судебном заседании такого типа, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Такое заседание не должно превращаться в балаган, а у председательствующего судьи должны быть рычаги для поддержания порядка, в том числе и такие, как предлагаются обсуждаемыми поправками», – указывает Клювгант.

Возможности дистанционного судопроизводства нужно использовать рационально, говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков: «Например, если допрос проходит по видеосвязи, то нужно, чтобы [у суда] не было сомнений, что человек дает показания добровольно».

Сейчас обвиняемые уже часто не доставляются в зал судебных заседаний, а участвуют в процессе по ВКС из СИЗО. Из-за этого иногда возникают сложности. К примеру, в сентябре адвокат экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Юлий Тай рассказывал Business FM, что на суде по иску об изъятии у его подзащитного в доход государства более $126 млн суду так и не удалось наладить ВКС с «Лефортово» и вместо обвиняемого перед участниками процесса предстал другой человек – криминальный авторитет Аслан Гагиев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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