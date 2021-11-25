Нарушителей можно будет отключать от дистанционного судебного заседания

Нарушителей можно будет отключать от дистанционного судебного заседанияПоправки поддержали депутаты Госдумы
За нарушение порядка в судебном заседании, которое проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), по решению судьи его участников можно будет отключать от трансляции, за повторное нарушение – на время всего заседания. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное участие в судебном процессе, одобрил 24 ноября комитет Госдумы по госстроительству. Сейчас лица, нарушающие порядок, могут быть удалены распоряжением судьи в очном процессе.
Законопроект о дистанционном участии в судебном процессе был внесен в Госдуму правительством на фоне пандемии в апреле 2021 г. Инициатива включает в себя поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Согласно поправкам, исковую жалобу с электронной подписью можно будет подать в суд в электронном виде через портал госуслуг или специальную информационную систему, определенную Верховным судом. Доступ к материалам дела участникам процесса также может быть предоставлен в электронном виде, а судебные повестки отправлены в личный кабинет на «Госуслугах». Участвовать в судебных заседаниях люди также смогут через ВКС. Это касается всех участников процесса, кроме судей.
В июне законопроект был принят в первом чтении.
Поскольку дистанционное судопроизводство прочно вошло в практику, вполне логичным представляется и зеркальное дополнение процессуальных норм в части поддержания порядка в судебном заседании такого типа, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Такое заседание не должно превращаться в балаган, а у председательствующего судьи должны быть рычаги для поддержания порядка, в том числе и такие, как предлагаются обсуждаемыми поправками», – указывает Клювгант.
Возможности дистанционного судопроизводства нужно использовать рационально, говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков: «Например, если допрос проходит по видеосвязи, то нужно, чтобы [у суда] не было сомнений, что человек дает показания добровольно».
Сейчас обвиняемые уже часто не доставляются в зал судебных заседаний, а участвуют в процессе по ВКС из СИЗО. Из-за этого иногда возникают сложности. К примеру, в сентябре адвокат экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Юлий Тай рассказывал Business FM, что на суде по иску об изъятии у его подзащитного в доход государства более $126 млн суду так и не удалось наладить ВКС с «Лефортово» и вместо обвиняемого перед участниками процесса предстал другой человек – криминальный авторитет Аслан Гагиев.