Нарушителей можно будет отключать от дистанционного судебного заседания

Законопроект о дистанционном участии в судебном процессе был внесен в Госдуму правительством на фоне пандемии в апреле 2021 г. Инициатива включает в себя поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Согласно поправкам, исковую жалобу с электронной подписью можно будет подать в суд в электронном виде через портал госуслуг или специальную информационную систему, определенную Верховным судом. Доступ к материалам дела участникам процесса также может быть предоставлен в электронном виде, а судебные повестки отправлены в личный кабинет на «Госуслугах». Участвовать в судебных заседаниях люди также смогут через ВКС. Это касается всех участников процесса, кроме судей.